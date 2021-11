Governo: Crippa (M5s), Draghi continui il suo lavoro, spendere bene soldi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova può proiettarsi nel futuro con entusiasmo ed esperienza per continuare ad offrire un servizio indispensabile" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- “Noi siamo entrati nel governo Draghi attraverso anche delle dolorose lacerazioni interne. Ma proprio per questo riteniamo che quel percorso debba continuare per proseguire con l’attuazione del Pnrr, spendendo bene i miliardi che il governo Conte ha portato a casa dall’Europa”. Lo dice il capogruppo alla Camera del Movimento 5 stelle Davide Crippa a SkyTg24. “Riguardo alla mia ricandidatura a capogruppo - prosegue - ci sto pensando seriamente, e sto lavorando a una proposta che sia più ampia possibile in termini di rappresentatività di tutte le anime del gruppo. I parlamentari – conclude Crippa - seguono la direzione politica indicata dal presidente Conte e il nuovo corso del Movimento”. (Rin)