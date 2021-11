Ambiente: al Maxxi il progetto artistico "Urban Re-Tree" per la giornata degli alberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi al Maxxi, in occasione della giornata nazionale degli alberi, è stato presentato il progetto "Urban Re-Tree – Turn waste into design", un'iniziativa che ha l'ambizione di donare una nuova vita a materiali oggi considerati di scarto, come i cartoni da imballaggio e il legno degli alberi dei parchi urbani. Lo riferisce una nota. Ciò che appare un rifiuto può diventare un oggetto non solo utile, ma anche bello, e i materiali riciclabili si trasformano in veri e propri oggetti di design. E come ogni oggetto artistico possiedono un nome che li caratterizza e che porta l'impronta della loro origine. Come "Bullicante leggerezza", un leggio fatto con cartoni provenienti da Pigneto o, ad esempio "Basaglia", la lampada realizzata con il legno delle potature di Santa Maria della Pietà, o ancora Castelli Rotanti, una libreria creata con gli imballaggi donati da negozianti dei Castelli Romani. Un modo per raccontare un percorso virtuoso che vede in prima linea i giovani, dagli studenti di tutte le età ai lavoratori di categorie più svantaggiate. (segue) (Rer)