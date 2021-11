Ambiente: al Maxxi il progetto artistico "Urban Re-Tree" per la giornata degli alberi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova rappresenta uno straordinario strumento di informazione su ciò che accade in ogni angolo di mondo" Luciano Portolano

Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze

18 ottobre 2021

- Urban Re-Tree ha infatti l'obiettivo di mettere questi materiali a disposizione di associazioni focalizzate nel reinserimento nel mondo lavorativo di soggetti in condizioni di necessità, attraverso l'apprendimento di un mestiere e, nello stesso tempo, contribuire concretamente a diffondere nelle scuole una cultura della sostenibilità anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. Gli studenti universitari saranno coinvolti nella creazione di oggetti di design e nell'insegnamento peer to peer tramite l'attuazione di percorsi di alternanza per gli studenti delle scuole superiori. Da un albero abbattuto, da un cartone scartato, nasce quindi un lavoro per chi ne ha bisogno, un'opportunità d'integrazione, un modello educativo e un prodotto unico e pieno di storia. (segue) (Rer)