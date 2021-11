Migranti: Sea Watch, secondo soccorso in poche ore, a bordo 368 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo soccorso nel giro di poche ore per Seawatch4, il quinto da giovedì. 73 persone sono state tratte in salvo da un gommone in difficoltà. Abbiamo adesso a bordo 368 persone in attesa di un porto sicuro". Lo scrive su Twitter l'organizzazione tedesca. "Poco prima, il nostro aereo da ricognizione Seabird ha testimoniato il tentativo di intercettare il gommone da parte della cosiddetta guardia costiera libica. Le due motovedette libiche, poco dopo, si sono allontanate", conclude.(Rin)