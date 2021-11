Covid: Zingaretti, miglior risposta a "no vax" è successo terza dose in hub Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La miglior risposta alle follie no vax di ieri, è il successo degli open day della Regione Lazio per gli over 40 di oggi. Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Grazie a tutti coloro che hanno garantito queste giornate - aggiunge - e a chi si sta vaccinando per la seconda e terza dose. Il 20 novembre di un anno fa nel Lazio c'erano 74.000 persone in isolamento oggi 13.000, erano 3.200 i ricoveri, ieri 613. Il vaccino funziona, chi lo rifiuta è un privilegiato che mette in pericolo la vita degli altri, la nostra libertà e la possibilità di uscire da questo incubo. Il mio pensiero - conclude - va a tutti gli operatori della sanità che da due anni sono in trincea per curare e salvare vite umane. Ieri contro il virus, oggi contro la follia umana perché il virus sappiamo come sconfiggerlo".(Rer)