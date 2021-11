Usa-Venezuela: Washington chiede rilascio dirigenti Citgo a quattro anni dall’arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha ricordato oggi il quarto anniversario dell’arresto in Venezuela dei connazionali dirigenti della compagnia petrolifera Citgo e ne ha chiesto nuovamente la liberazione. “Oggi sono quattro anni che i cittadini statunitensi Jorge Toledo, Gustavo Cardenas, José Pereira, Tomeu Vadell, José Luis Zambrano e Alirio Zambrano si sono recati in viaggio in Venezuela per una riunione di affari di Citgo Petroleum e non è stato permesso loro di tornare a casa. Dopo essere stati invitati in Venezuela, agenti di sicurezza mascherati hanno arrestato tutti e sei gli uomini e li hanno imprigionati con accuse pretestuose senza la dovuta procedura o l’accesso a un processo equo”, si legge in una nota. “Continuiamo a perseguire il loro ritorno incondizionato e il rilascio di tutti i cittadini statunitensi detenuti ingiustamente all’estero”, prosegue la nota, sottolineando che presto si celebrerà il Giorno del ringraziamento. “Alle autorità venezuelane che li hanno imprigionati, chiediamo che possano tornare negli Stati Uniti per ricongiungersi con le loro famiglie”, è l’appello conclusivo. (segue) (Nys)