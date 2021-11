Usa-Venezuela: Washington chiede rilascio dirigenti Citgo a quattro anni dall’arresto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Citgo è la filiale statunitense della compagnia petrolifera pubblica venezuelana Pdvsa. I sei uomini – cinque naturalizzati statunitensi e uno, Pereira, residente permanente – sono stati condannati nel 2017 a pene tra otto e 13 anni per diversi reati, tra cui corruzione, peculato, riciclaggio di denaro sporco e associazione a delinquere. Ad aprile avevano ottenuto gli arresti domiciliari, ma a ottobre sono stati portati nell’Helicoide, il complesso di Caracas utilizzato come penitenziario dal Sebin, il Servizio bolivariano di intelligence nazionale. Il trasferimento è avvenuto dopo l’estradizione da Capo Verde agli Stati Uniti di Alex Saab, l’imprenditore colombo-venezuelano ritenuto intermediario di presunte trame di corruzione collegate al presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. Alirio Zambrano soffre di una malattia polmonare mentre Pereira ha avuto un lieve attacco cardiaco qualche settimana fa in carcere. Il 17 novembre si è tenuta un’udienza in Corte d’appello e si attende una sentenza per dicembre. (Nys)