Vaticano: Papa all'Angelus, dobbiamo governare la tendenza a essere continuamente cercati e approvati

- Papa Francesco commentando il vangelo di oggi a Piazza San Pietro prima della recita dell'Angelus, ha chiesto hai fedeli: "Sappiamo governare la nostra tendenza a essere continuamente cercati e approvati, oppure facciamo tutto per essere stimati da parte degli altri? In quello che facciamo, in particolare nel nostro impegno cristiano, contano gli applausi o il servizio? Gesù – ha spiegato Bergoglio - non soltanto rifugge da ogni ricerca di grandezza terrena, ma rende anche libero e sovrano il cuore di chi lo segue". Il Pontefice ha dunque ammonito: "la vita del cristiano non è una recita dove si può indossare la maschera che più conviene. Perché quando Gesù regna nel cuore, lo libera dall'ipocrisia, lo libera dai sotterfugi, dalle doppiezze". (Civ)