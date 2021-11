Grecia: bilancio 2022 prevede maggiori entrate fiscali grazie a crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita dell'economia della Grecia porterà maggiori entrate fiscali per il 2022, secondo il progetto definitivo di bilancio del governo ellenico, nel quale non sono previste nuove tasse. Lo riferisce l'agenzia di stampa greca "Ana-Mpa", citando la dichiarazione del ministro delle Finanze, Christos Staikouras, che "nel 2022 non ci saranno nuove tasse". Nel bilancio è invece prevista la riduzione dell'aliquota fiscale dal 24 al 22 per cento per le imprese. Le entrate fiscali totali per il 2022 sono stimate in aumento da 46,56 miliardi a 50,055 miliardi di euro, aumentate rispetto alla bozza di 536 milioni di euro. Ciò è dovuto esclusivamente alla maggiore crescita prevista per il Pil. Tra il 2021 e il 2022 si registrerebbe una differenza positiva di gettito fiscale di 3,5 miliardi di euro. Se si guarda alla struttura della tassazione e alla differenza tra i due anni, l'aumento è dovuto unicamente alla crescita, riferisce "Ana-Mpa". In particolare, le imposte sui consumi sono più elevate di quasi 2,2 miliardi di euro, mentre le imposte sui redditi sono aumentate di 1,3 miliardi e sono distribuite in modo pressoché equo tra privati ​​e imprese. In particolare, si stima che ulteriori 653 milioni proverranno dai privati ​​e 614 milioni dalle imprese. (Gra)