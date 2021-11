Vaticano: Papa, i giovani si sentano coinvolti e protagonisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Anche all'Angelus Papa Francesco ha parlato della Giornata mondiale della gioventù, dopo la messa celebrata questa mattina in Basilica. "Oggi - ha detto - per la prima volta si celebra la Giornata mondiale della gioventù nella ricorrenza di Cristo Re. Per questo accanto a me ci sono due giovani di Roma, che rappresentano tutta la gioventù di Roma. Saluto tutti i ragazzi le ragazze della nostra diocesi, che tutti i giovani del mondo - ha proseguito Bergoglio - si sentano parte viva della chiesa, protagonisti della sua missione, non dimenticate che regnare e servire come ci segna il nostro Re" ha concluso il Papa. (Civ)