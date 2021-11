Frosinone: Ciacciarelli (Lega), bene sportelli per bandi e giovani a Vallecorsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La divulgazione delle opportunità di finanziamento della Regione Lazio e dell'Unione Europea "è, da sempre, un obiettivo che insieme alla mia squadra perseguiamo con passione, per dare risposte concrete al territorio". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Lega Lazio Pasquale Ciacciarelli. "Oggi ho avuto il piacere di essere presente a Vallecorsa - aggiunge -, insieme all'assessore Francesca Sacchetti e al sindaco Anelio Ferracci, all'inaugurazione dello Sportello bandi regionali ed europei e dello Sportello giovani. I miei complimenti all'amministrazione Ferracci per l'attenzione rivolta a queste tematiche, e in particolare all'assessore Sacchetti, che si è spesa in prima persona per la proposta, e che curerà la divulgazione delle opportunità di finanziamento nel suo comune, fornendo, al tempo stesso, ai giovani una bussola per concorsi ed opportunità lavorative nel Lazio. È questa la politica del fare - conclude -, che i giovani amministratori come l'assessore Sacchetti incarnano al meglio."(Com)