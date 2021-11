© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Noi la macchina del fango l’abbiamo subita, per anni! Ma non ci hanno fatto niente. Siamo ancora qui, a testa alta, e non molleremo mai. Lo afferma la capogruppo di Italia viva alla Camera Maria Elena Boschi dal palco della Leopolda. (Rin)