Nicaragua: Commissione interamericana diritti umani ribadisce la sua competenza sul Paese

- La Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh) ha espresso rammarico per la decisione del Nicaragua di uscire dall’Organizzazione degli Stati americani (Osa), e per le conseguenze per il popolo nicaraguense e le vittime di violazioni dei diritti umani, in un contesto di gravi violazioni. La Commissione ha invitato lo Stato a riconsiderare la decisione e a impegnarsi nel dialogo. Al tempo stesso la Cidh ha ribadito la propria competenza sullo Stato, dove continuerà a esercitare il suo monitoraggio attraverso il Meccanismo specializzato di follow-up (Meseni), e ha sottolineato che il Paese è vincolato dagli strumenti internazionali di cui è parte. La Cidh è un organo autonomo dell’Osa, il cui mandato deriva dalla Carta dell’Osa e dalla Convenzione americana sui diritti umani. Ha il compito di promuovere l’osservanza e la difesa dei diritti umani nella regione e funge da organo consultivo dell’Osa in materia. È composta da sette membri indipendenti eletti dall’Assemblea generale dell’Osa a titolo personale, non in rappresentanza dei Paesi di origine o residenza. (segue) (Mec)