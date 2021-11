Nicaragua: Commissione interamericana diritti umani ribadisce la sua competenza sul Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, la Commissione ha ricordato di aver verificato che, a più di tre anni dall’inizio delle proteste sociali, il 18 aprile 2018, lo stato di diritto in Nicaragua è stato violato dalla concentrazione del potere nell’esecutivo e dall’instaurazione di uno stato di eccezione. Per la Cindh permane un contesto di impunità generalizzata rispetto alle gravi violazioni dei diritti umani commesse nell'ambito della repressione statale, che hanno provocato la morte di 355 persone; il ferimento di più di 2.000; 1.614 arresti; centinaia di licenziamenti arbitrari di operatori sanitari e più di 150 espulsioni ingiustificate di studenti universitari. Ad oggi, più di 150 persone rimangono private della libertà. Inoltre, secondo i dati dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, più di 110 mila persone sono state costrette a fuggire dal Paese. (Mec)