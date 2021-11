Bahrein-Israele: ministro Esteri Al Zayani incontra consigliere sicurezza nazionale Holata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Bahrein, Abdullatif bin Rashid al Zayani, ha incontrato il consigliere per la sicurezza nazionale di Israele, Eyal Holata, a margine del Manama Dialogue nel capitale del regno. Lo riferisce l'agenzia di stampa bahrenita "Bna". Il ministro e il consigliere hanno discusso il corso delle relazioni bilaterali e gli strumenti per sviluppare la cooperazione e il coordinamento per raggiungere interessi comuni nel quadro dei principi della Dichiarazione a sostegno della pace e degli accordi di Abramo. Le parti hanno evidenziato gli sviluppi della situazione politica e di sicurezza nella regione e le sfide che devono affrontare il Bahrein e Israele, nonché gli sforzi compiuti per raggiungere una sicurezza, stabilità e pace durature nella regione per servire le aspirazioni e le speranze dei suoi popoli per ulteriore sviluppo e prosperità. (Res)