Francia: appello di 600 sindaci per rielezione di Macron

- Oltre 600 sindaci in tutta la Francia hanno lanciato un appello, pubblicato sull'edizione odierna del "Journal du dimanche", per sostenere la rielezione di Emmanuel Macron alla presidenza della Repubblica. "Per affrontare le immense sfide che sono quelle della Nazione - reindustrializzazione, ulteriore crescita dei nostri comuni, costruzione di alloggi, conservazione dei nostri paesaggi e successo della transizione ecologica - abbiamo bisogno di continuità e stabilità", sostengono i sindaci. Tra i 611 firmatari figurano l'ex primo ministro Edouard Philippe, attualmente sindaco di Le Havre, Christian Estrosi (Nizza), Hubert Falco (Tolone), Christophe Béchu (Angers), Caroline Cayeux (Beauvais), Karl Olive (Poissy) e Olivier Klein (Clichy-sous-Bois). Nelle ultime settimane, molti eletti locali si sono organizzati in comitati di sostegno per Macron, su iniziativa del ministro per i Territori d'Oltremare, Sébastien Lecornu, e Thierry Solère, amico intimo dell'attuale capo dello Stato. L'iniziativa arriva a distanza di due giorni dopo la chiusura del congresso dell'Associazione dei sindaci di Francia, a cui ha preso parte Macron. (Frp)