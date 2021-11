Ambiente: Fontana, oggi Giornata nazionale Alberi, permettono proliferazione vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- In tutta Italia oggi si celebra la Giornata Nazionale degli Alberi e le loro indispensabili capacità che permettono la proliferazione della vita. Una giornata che, dal 2013, con la legge n.10 del ministero dell’Ambiente che la riconobbe, ha l’intento di promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero e la vivibilità degli insediamenti urbani: lo ha detto Ilaria Fontana sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica, intervenuta a Pomezia in occasione della giornata Nazionale dell'albero. "Pochi giorni fa abbiamo raggiunto un importante accordo per la tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano prevista dal Pnrr, siglato tra il Mite, Cufa, Ispra e Cirbises, che vedrà la messa a dimora di 6,6 milioni di alberi in 14 città metropolitane - aggiunge la Fontana. Il Progetto, del valore complessivo di circa 330 milioni di euro, è uno degli importanti impegni previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra gli obiettivi, sicuramente quello di migliorare la qualità dell'aria e dunque il benessere dei cittadini, ma anche quello di sviluppare una consapevolezza sempre più sostenibile e rispettosa dell'ambiente. Gli alberi sono tra gli esseri viventi più antichi del nostro pianeta, valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e di ricordare il ruolo fondamentale ricoperto da boschi e foreste è essenziale per riconoscerci parte di uno stesso sistema e di uno stesso ambiente", conclude. (Rin)