Ciad: Del Re a N’Djamena per la prima visita da rappresentante speciale Ue per il Sahel

Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per il Sahel

20 luglio 2021

- Emanuela Del Re, è giunta ieri sera a N’Djamena, in Ciad, per la sua prima visita ufficiale dopo la nomina a rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sahel. Lo ha riferito lei stessa su Facebook, dicendosi lieta di essere nel Paese. Oggi Del re ha visitato l’Unità di nutrizione terapeutica dell’Ospedale dell’amicizia Ciad-Cina. Il reparto è stato finanziato dalla Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario dell’Ue e istituito dall’organizzazione non governativa Alima-Alerte Santé. “Ringrazio tutto il personale dell’Unità, il medico di riferimento, i medici curanti, gli infermieri e i consulenti, gli assistenti nutrizionali, i promotori di salute e i tecnici che stanno lavorando duramente per salvare le vite dei bambini malnutriti”, ha scritto la rappresentante speciale per il Sahel. “La malnutrizione è una delle maggiori sfide in Sahel e l’Unione europea, insieme alle istituzioni locali e ai partner nazionali e internazionali, è particolarmente impegnata per la sicurezza alimentare e per l’eliminazione della fame e della malnutrizione che richiedono una risposta multisettoriale e comunitaria”, ha aggiunto, assicurando che “l’Ue continuerà a svolgere il suo ruolo a fianco della popolazione ciadiana”. (Res)