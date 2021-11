Regione Lazio: Leodori, Moody's premia il lungo percorso di risanamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudizio dell'agenzia di rating Moody's sulla gestione dei conti della Regione Lazio "premia il lungo percorso di risanamento delle finanze della Regione Lazio, iniziato nel 2013 e che stiamo portando avanti con determinazione anche in questa fase finale del mandato e nonostante la crisi economica generata dal Covid". Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Regione Lazio e assessore al Bilancio, Daniele Leodori. "Il lavoro compiuto - aggiunge - è stato sempre ragionato, bilanciando la riduzione del debito accumulato precedentemente dal Lazio con il contenimento della spesa pubblica e alimentando nuovi investimenti per sviluppare crescita. In questi anni abbiamo usato strumenti finanziari, talvolta coraggiosi ma sempre ponderati, che ci hanno permesso di uscire dalla fase del commissariamento sanitario, migliorando le prestazioni offerte ai cittadini, ma anche di investire nella crescita economica ed occupazionale in un'ottica di flessibilità e di efficienza. Si sta aprendo infine una nuova fase nella quale avremo a disposizione una cifra mastodontica, oltre 10 miliardi di euro, provenienti dall'Europa e dal Pnrr, che ci permetterà, attraverso un quadro già delineato degli investimenti, di mutare il volto alla nostra regione, attutendo il forte impatto sulla nostra economia dovuto al Covid. In questi mesi infine - conclude - sempre con un occhio vigile e attento ai nostri conti, abbiamo messo in campo una precisa strategia, attraverso ristori e non solo, per combattere gli effetti economici della pandemia".(Com)