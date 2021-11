Ambiente: Ev, creare un'area web dedicata al verde di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata nazionale degli alberi, oggi 21 novembre, Europa verde propone di ragionare su un'area web dedicata al verde della Capitale. "Creare una sezione sul sito del Comune di Roma dedicata agli arbusti, con strumenti informatici georeferenziati innovativi di interazione tra pubblico e istituzione. In modo che tutti i cittadini conoscano meglio le aree verdi della Capitale, la storia e il lavoro per la manutenzione dei parchi": questo quanto affermano in una nota il consigliere capitolino di Ev e presidente della commissione sport del Campidoglio, Nando Bonessio, e l'assessore di Ev ai Lavori pubblici del Municipio Roma X, Guglielmo Calcerano. "Ogni singola pianta, ogni singolo albero ha una propria storia che merita di essere raccontata. Solo a Roma sono presenti più di venti alberi monumentali. Ma spesso sono tenuti in pessime condizioni e non sono segnalati da cartelli o indicazioni. La storia di Roma passa anche attraverso i suoi alberi. E non va dimenticata", concludono (Com)