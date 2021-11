Regno Unito-Israele: al via la visita del presidente Herzog a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Israele, Isaac Herzog, ha dato il via oggi alla visita ufficiale di tre giorni nel Regno Unito, dove sono previsti incontri con il principe Carlo, l'erede al trono britannico, e il primo ministro britannico, Boris Johnson. Herzog incontrerà anche il ministro degli Esteri, Liz Truss, parlamentari britannici e leader della comunità ebraica. Durante il viaggio, Herzog solleciterà i britannici ad essere più aggressivi nei confronti dell'Iran, in vista della ripresa dei colloqui per ripristinare l'accordo del 2015 che limita il programma nucleare di Teheran in cambio della riduzione delle sanzioni, evidenzia la stampa israeliana. In una nota diramata prima di partire, Herzog ha detto: "Israele non può permettere all'Iran di acquisire capacità di armi nucleari e si aspetta che i suoi alleati siano duri e determinati nei confronti degli iraniani. Israele rende chiara questa posizione a tutti i suoi amici e ovviamente chiarisce che si riserva tutte le opzioni per difendersi". In merito alla decisione del governo britannico della scorsa settimana di designare Hamas nella sua interezza come organizzazione terroristica e definirla fuorilegge, il capo dello Stato israeliano ha affermato: "Questo è un passo estremamente importante nella guerra al terrorismo". Oggi Herzog e sua moglie, Michal, parteciperanno a un evento per commemorare gli atleti olimpici ebrei assassinati in occasione delle Olimpiadi a Monaco di Baviera, in Germania, nel 1972. Domani, 22 novembre, Herzog incontrerà il principe di Galles, prima di recarsi al Palazzo di Westminster per colloqui con i membri del parlamento britannico. Incontrerà quindi Truss e in seguito prenderà parte a un tributo all'ex rabbino capo britannico Jonathan Sacks, morto l'anno scorso. Martedì, 23 novembre, Herzog incontrerà i leader della comunità ebraica e poi andrà a Downing Street, l'ufficio e la residenza del premier britannico, per incontrare Johnson. (Res)