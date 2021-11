Russia: Cremlino, preoccupazione per "isteria" alimentata da Usa su invasione Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità russe sono preoccupate per "l'isteria alimentata artificialmente" dagli Usa circa una possibile invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, rilevando come tale dinamica possa creare ulteriori situazioni di crisi e provocazioni da parte di Kiev. "Questa isteria viene alimentata artificialmente. Le accuse della nostra presunta attività militare sospetta provengono da coloro che hanno avvicinato le proprie forze armate dall'altra parte dell'oceano, cioè gli Stati Uniti. Non è né logico né decente", ha detto Peskov all'emittente "Rossija 1". (Rum)