Pd: Renzi, deve tagliare i ponti con populisti come Conti che non hanno idee

20 luglio 2021

- Il Partito democratico deve sfidare la destra nel riformismo europeo, tagliare i ponti con i populisti, come il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, che non hanno idee e ne prendono in prestito da altri. Lo afferma il leader di Italia viva Matteo Renzi dal palco della Leopolda11. "Se il Pd rinnegherà le battaglie che abbiamo fatto insieme e si alleerà con il Movimento 5 stelle, noi dovremmo occupare quello spazio politico che abbiamo sempre perseguito", aggiunge Renzi. (Rin)