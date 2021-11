Usa: vicesegretario di Stato Nichols in visita in Honduras da oggi al 23 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa Brian A. Nichols, competente per gli affari dell’emisfero occidentale, sarà in visita a Tegucigalpa, in Honduras, da oggi al 23 novembre. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. Nichols incontrerà vari esponenti del governo honduregno, i vertici del Consiglio elettorale nazionale e rappresentanti della società civile e della comunità di impresa. L’obiettivo della visita è ribadire il sostegno degli Stati Uniti alle istituzioni democratiche dell’Honduras e incoraggiare uno svolgimento pacifico e trasparente di elezioni libere e corrette il 28 novembre. Della missione fa parte anche il vice assistente amministratore dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid), Mileydi Guilarte, competente per l’America latina e i Caraibi.(Nys)