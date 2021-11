Cile: oggi le presidenziali, verso sfida tra l'apologeta di Pinochet ed ex leader studentesco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli ultimi sondaggi Kast ha superato – seppur di un soffio – il progressista Boric. Uno studio dell'istituto Cadem assegna al candidato ultraconservatore il 21 per cento delle intenzioni di voto al primo turno, contro il 20 per cento di Boric che, tuttavia, continua a essere ampiamente favorito al ballottaggio. Al terzo posto – con il 12 per cento – si consolida la democristiana Yasna Provoste, cinque punti percentuali in più di Sebastian Sichel, candidato della maggioranza conservatrice che sostiene il governo uscente di Sebastian Pinera. Questi ultimi due, secondo gli analisti, pagano la mancanza di un posizionamento ben definito a fronte di un contesto politico sempre più polarizzato. (segue) (Abu)