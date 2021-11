Cile: oggi le presidenziali, verso sfida tra l'apologeta di Pinochet ed ex leader studentesco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Provoste, erede dell'unione tra socialisti e democrazia cristiana che portò al governo Michelle Bachelet, si dibatte tra l'abiura del passato e l'adesione alle istanze di rinnovamento originate dalle proteste, laddove Sichel è arrivato a rinnegare diversi aspetti delle politiche portate avanti dal presidente Pinera, del cui governo è stato ministro, pur di cavalcare l'onda riformista. Chiudono la lista di candidati il progressista Marco Enriquez Ominami, che si presenta alle presidenziali per la quarta volta, il candidato del Comunismo proletario, Eduardo Artés, e Franco Parisi, del Partito della gente. Con nessun candidato che supera la soglia del 30 per cento, l'ago della bilancia è in mano all'alto numero di indecisi, stimato dai sondaggi intorno al 25 per cento. (segue) (Abu)