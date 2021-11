Cile: oggi le presidenziali, verso sfida tra l'apologeta di Pinochet ed ex leader studentesco (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kast fa invece appello alla conservazione dei valori del passato e della destra più tradizionale e ultra liberista in materia economica. Nell'ultimo dibattito televisivo in vista delle elezioni il candidato, che non ha mai nascosto le sue simpatie per il regime di Augusto Pinochet, ha affermato che il governo di Pinochet non ha incarcerato oppositori politici come quello di Daniel Ortega in Nicaragua, e ha proposto la creazione di un muro alla frontiera nord con Perù e Bolivia per frenare la migrazione irregolare. Nella stessa occasione il candidato dell’ultra destra ha ribadito di essere contrario all'aborto ed al matrimonio tra persone dello stesso sesso. (segue) (Abu)