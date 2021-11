Cile: oggi le presidenziali, verso sfida tra l'apologeta di Pinochet ed ex leader studentesco (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo essere capaci di garantire le trasformazioni di cui il paese ha bisogno in pace, e noi siamo capaci di garantirlo", ha affermato da parte sua l'unica candidata donna, Provoste. La rappresentante della Democrazia cristiana afferma di aver "lottato" per tutta la vita per "più giustizia e più dignità" e di essere "erede di quella concertazione che è riuscita a ridurre la povertà e dare stabilità". Il candidato progressista Ominami, che si candida alle presidenziali per la quarta volta, si presenta come opzione contro il liberismo e cerca di convincere l'elettorato di rappresentare una migliore opzione rispetto a Boric per battere Kast al secondo turno. Il candidato della sinistra proletaria, Artés, presenta una piattaforma di stampo anticapitalista mentre le proposte di Franco Parisi sono risultate assenti come lo stesso candidato del partito della Gente, che si trova da mesi negli Stati Uniti e che ha già annunciato che non tornerà in Cile neanche per votare, o votarsi. (Abu)