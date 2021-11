Francia: portavoce governo, disordini a Guadalupa "intollerabili e inaccettabili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nel dipartimento di Guadalupa è "intollerabile e inaccettabile". Lo ha affermato il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, in merito alla situazione nel dipartimento d'oltremare, dove la mobilitazione contro le misure anti Covid e il pass sanitario è sfociata in disordini. In un'intervista all'emittente "Cnews", Attal ha spiegato che quanto sta accadendo a Guadalupa "è assolutamente intollerabile e inaccettabile". Le autorità locali hanno imposto un coprifuoco dopo i disordini scatenatisi negli ultimi giorni. Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, ha annunciato l'invio di rinforzi nel dipartimento nei Caraibi.(Frp)