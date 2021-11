Vaticano: Papa ai giovani, siate coscienza critica della società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, durante l'Omelia pronunciata per la messa in San Pietro celebrata per la solennità di Cristo Re e la XXXVI Giornata Mondiale della gioventù, rivolgendosi ai ragazzi ha raccomandato: "Siate liberi, autentici, siate coscienza critica della società. Abbiate la passione della verità non abbiate paura di criticare". Il Pontefice ha voluto esortato ad andare controcorrente, "non contro qualcuno, che è la tentazione di ogni giorno come fanno i vittimisti e i complottisti, che caricano la colpa sempre sugli altri – ha osservato Francesco – ma contro la corrente malsana del nostro io egoista, chiuso e rigido, che delle volte circa delle cordate per sopravvivere". Quindi l'ammonimento del Santo Padre. "il nostro mondo, ferito da tanti mali, non ho bisogno di altri compromessi ambigui, di gente che va di qua e di là come le onde del mare, dove li porta il vento li porta il proprio interesse: gli equilibristi. Un cristiano che va così, sembra essere più equilibrista che cristiano. Per favore – ha detto rivolgendosi ai presenti - abbiate paura di essere giovani equilibristi". (Civ)