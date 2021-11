Russia-Armenia: colloquio Putin-Pashinyan, focus su situazione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, in merito agli scontri avvenuti nell'ultima settimana fra Armenia e Azerbaigian. Come riferisce il Cremlino, Pashinyan ha ringraziato la Russia per gli attivi sforzi di mediazione nel conflitto del Nagorno-Karabakh. "È proseguita la discussione sulla situazione nella regione, nonché sulle misure adottate per la sua stabilizzazione nell'ambito degli accordi trilaterali sul Nagorno-Karabakh del 9 novembre 2020 e dell'11 gennaio 2021", ha detto il Cremlino. I due leader hanno concordato ulteriori contatti, come riferito dalla presidenza russa. (Rum)