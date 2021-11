Tim: Fassina (Leu), governo intervenga, urgente audizione in parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È urgente che il Governo riferisca in Parlamento sul futuro di Tim, Fibercop, Tim Sparkle. É in gioco un tassello decisivo per l'interesse nazionale, per la transizione digitale, per la sicurezza della nazione, non soltanto una grande impresa e 40 mila lavoratrici e lavoratori. Lo afferma il deputato di LeU Stefano Fassina. In Tim, lo Stato, tramite Cdp, è il secondo più grande azionista con il 10 per cento del capitale. Sempre attraverso Cdp, lo Stato ha il 60 per cento di Openfiber. Qual è la strategia del Governo Draghi per le tlc e gli asset del digitale? Fa finta di lasciar fare al "mercato" e si schiera di fatto a fianco del più forte, lascia il nucleo più importante delle tlc in mano straniere, oppure esercita il Golden power? Il Parlamento non può rimanere a guardare la partita tra Vivendi, Kkr, gli altri fondi di investimento e qualche azionista italiano a rimorchio. È surreale che, per la competitività italiana, attacchiamo le concessioni per le spiagge e ignoriamo le scorribande su Tim", aggiunge Fassina. (Rin)