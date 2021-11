Regno Unito: ministro Salute Javid, governo tiene sotto controllo dinamica contagi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute britannico, Sajid Javid, ha minimizzato la necessità di introdurre ulteriori restrizioni anti Covid nelle prossime settimane. In un intervista a "Sky News", Javid ha spiegato che per l'Inghilterra, le autorità continuano ad attenersi al "Piano A". Il ministro ha aggiunto che il governo agirà se necessario, poiché i tassi di contagio aumentano in altri paesi europei. "Se avessimo bisogno di adottare ulteriori misure e passare al piano B, lo faremmo, ma non siamo ancora a questo punto". Javid ritiene che l'Inghilterra disponga delle "misure giuste" per frenare i contagi, ma ha avvertito che il virus "può essere molto imprevedibile" e che i ministri "devono essere pronti" ad agire. "Mentre tutti aspettiamo il Natale, è molto triste vedere i casi in aumento in alcune parti d'Europa. Abbiamo sempre saputo che questo virus ama l'inverno, ama il freddo". "Ciò che ha fatto davvero la differenza qui nel Regno Unito è il nostro programma di richiamo -di enorme successo - con quasi 15 milioni dosi ulteriori già somministrate, coprendo circa un quarto della popolazione di età superiore ai 12 anni. (Rel)