Cina-Lituania: Pechino declassa relazioni diplomatiche dopo apertura ufficio di Taiwan a Vilnius (3)

- Il 18 novembre lo stesso ministero aveva definito l’istituzione di un Ufficio di rappresentanza taiwanese in Lituania un atto altamente lesivo della sovranità e dell’integrità territoriale cinese e chiesto a Vilnius di “rivedere immediatamente questa decisione erronea”. Il portavoce del ministero, Zhao Lijian, dopo l’annuncio da parte di Taipei dell’apertura della sede a Vilnius, aveva parlato di un atto “clamoroso” e di un accordo che rinnega “l’impegno politico assunto dalla Lituania quando ha instaurato relazioni diplomatiche con Pechino”. Riaffermando la legittimità della Repubblica Popolare come unica rappresentante del Paese nel mondo, Zhao ha annunciato che il Paese avrebbe agito in difesa della propria integrità nazionale e che la Lituania avrebbe dovuto “assumersi le responsabilità per le conseguenze che ne deriveranno”. (Cip)