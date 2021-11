Tivoli: bus di linea come base per lo spaccio, arrestato 35enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per spacciare eroina aveva scelto un autobus: per questo è finito in manette un 35enne del Gambia, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, nella mattinata di ieri, è stato intercettato dai carabinieri di Tivoli nel corso di uno dei quotidiani controlli. I militari hanno notato degli strani movimenti del passeggero, che viaggiava a bordo di un bus urbano, e così hanno deciso di predisporre un servizio di osservazione e hanno scoperto che, a ogni fermata del mezzo, salivano e scendevano volti noti nel territorio quali consumatori di droga. I carabinieri quindi hanno fermato l'autobus, svolto le opportune verifiche e dopo aver trovato il 35enne in possesso di cinque grammi di eroina, lo hanno arrestato. (Rer)