Milano: polizia sequestra armi da taglio in casa di un cinquantenne, girava per il municipio 7 armato di katana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo armato di katana e con un cappello da cowboy in testa passeggiava per le vie del Municipio 7 di Milano. Questa la singolare segnalazione ricevuta dalla centrale operativa della Polizia di Milano. A seguito di ciò, il Nucleo Emergenza Sociale della Polizia locale è intervenuto nei giorni scorsi e ha rintracciato l'uomo presso la sua abitazione. In considerazione del potenziale pericolo la Polizia locale ha predisposto un'immediata perquisizione nell'appartamento del cinquantenne milanese. Dopo una lunga mediazione con gli agenti, durante la quale è emerso il disagio psicologico della persona, sono stati trovati oltre alla katana, un gladio romano con lama affilata e in grado di offendere e altre armi proprie non da sparo, come una fionda, tutte prive di regolare porto d'armi. Da alcune indagini è emerso che la persona fermata era conosciuta nel quartiere ed è già seguita dalle autorità sanitarie. Gli agenti di Polizia locale hanno convinto l'uomo a recarsi in pronto soccorso volontariamente per una verifica sulla terapia già in corso che proseguirà presso il domicilio. La situazione sarà monitorata dalla Polizia locale per evitare nuovi episodi. (Com)