Bulgaria: premier ad interim Janev esorta cittadini a votare per secondo turno presidenziali

- Al secondo turno delle elezioni presidenziali in Bulgaria è importante una partecipazione attiva dei cittadini, perchè il voto determinerà il futuro del Paese. Lo ha affermato il premier ad interim della Bulgaria, Stefan Yanev, parlando con i giornalisti dopo aver votato al ballottaggio per l'elezione del capo dello Stato. Yanev ha esortato i bulgari a votare per la coppia presidenziale "che personifica l'unità della nazione e che incarna al meglio i poteri dell'istituzione presidenziale, come riferisce l'agenzia di stampa "Bta". Il primo ministro ha anche commentato la tensione diplomatica tra Bulgaria e Turchia a causa dei controlli alle frontiere effettuati dalle autorità di Sofia. Yanev ha detto che "la situazione al confine è normale". “Durante il periodo elettorale la sensibilità aumenta, così come il parlare di quanto accade ai confini. Finora sappiamo che da diversi giorni è in corso un'operazione speciale alla frontiera. A questo proposito, probabilmente alcune persone provano disagio e si creano ritardi. Questo presumibilmente potrebbe dar luogo ad accuse che sia fatto apposta, ma non credo che sia così. Aspettiamo e vediamo come si evolve la situazione. Penso che le cose si siano calmate", ha detto Yanev. (segue) (Seb)