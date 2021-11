Bulgaria: premier ad interim Janev esorta cittadini a votare per secondo turno presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina circa 50 manifestanti contro quello che definiscono il "turismo elettorale" dei turchi di origine bulgara che vivono in Turchia, hanno bloccato per un'ora il traffico lungo l'autostrada sul lato bulgaro del posto di blocco del confine di Kapitan Andreevo. Il loro leader, Vesselin Ilchev, ha affermato che "non vogliono che la Turchia determini chi sarà il presidente della Bulgaria". Sono in corso trattative tra una squadra di manifestanti e la polizia. Un rappresentante della polizia ha affermato che ai manifestanti è stato offerto di essere scortati al posto di blocco del valico di frontiera "per vedere di persona che le accuse di turismo elettorale sono infondate". Nella giornata di ieri i media bulgari hanno riferito che la Turchia ha consegnato una nota di protesta alla Bulgaria per i controlli sugli autobus che arrivano in Bulgaria dalla Turchia. Venerdì sono circolate voci di decine di autobus che erano stati bloccati per ore al valico di frontiera di Kapitan Andreevo. Secondo i media turchi, i controlli sono legati al ballottaggio presidenziale in Bulgaria di domenica. La posizione ufficiale delle autorità bulgare è che si tratta di un'operazione contro il contrabbando. (Seb)