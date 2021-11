Vaccini: assessore Lazio, circa 2 mila persone al giorno stanno facendo prima dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio circa 2 mila persone al giorno, che finora non avevano richiesto la somministrazione del vaccino anti Covid, stanno accedendo alla prima dose. Lo riferisce in una intervista a "Il Corriere della Sera" l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. "Ci sono grandi novità. Perchè in una giornata tipo, in cui si somministrano tra i 20 e i 22 mila vaccini, l'84 per cento è per la terza dose e il 7 per cento per la seconda. Ma, e il sorpasso accade per la prima volta, il restante 9 per cento che vuol dire circa 2 mila persone, fa la prima - ha detto D'Amato -. Ma che si siano convinti o che siano stati forzati, l'importante è che si vaccinino. A questo punto meglio l'obbligo di immunizzarsi che pagare per l'irresponsabilità di alcuni come i no green pass". (Rer)