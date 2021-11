Polonia: premier Morawiecki avvia oggi visita nei Paesi del Baltico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki inizia oggi un tour di visite nei Paesi del Baltico. Il capo del governo di Varsavia ha deciso di confrontarsi con diverse cancelliere europee in merito alla difficile situazione geopolitica, come ha spiegato il portavoce dell'esecutivo Piotr Muller. Le prime tre visite sono in Lituania, Lettonia ed Estonia, per discutere in particolare della dinamica al confine con la Bielorussia. "Dobbiamo trarre conclusioni da quanto è accaduto riguardo alle azioni della Russia in Georgia, in Crimea e nell'Ucraina orientale", ha detto il portavoce del governo, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". I motivi del tour di Morawiecki sono legati anche ad altre questioni, "ad esempio, al nuovo strumento di ricatto energetico nelle mani della Russia, ovvero il potenziale lancio del gasdotto Nord Stream 2". Successivamente - ha aggiunto Muller - nei prossimi giorni si svolgeranno visite in diversi altri Paesi dell'Ue e in Europa. (Vap)