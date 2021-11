Pnrr: Amendola, ho visto voglia di progresso, Torino esempio per l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mobilità, automazione, trasporti, rigenerazione urbana. Questo è il cuore del Pnrr. L’ecosistema e la filiera circostante che ho visto qui è un modellino buono non per il Piemonte, ma per l’Italia. Lo afferma al "Corriere di Torino" il sottosegretario agli Affari europei al termine della visita nella città piemontese, seconda tappa del tour ‘RoadToRecovery’. "Non c’è stato bisogno di spiegare nulla. Qui hanno già capito dove si va. Ho rassicurato per questo anche il sindaco Lo Russo: se lui sa mettere al tavolo le persone e farle lavorare insieme, vedrà presto i frutti del suo lavoro", aggiunge, che poi afferma: "Se questa è stata la capitale storica dell’automotive ci sarà un motivo. Non c’è solo una fabbrica. Qui c’è una cultura dell’innovazione e del progresso che porteremo avanti anche nel futuro".(Rpi)