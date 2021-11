© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno inviato in Ucraina due navi motovedette dismesse e ristrutturate per servire la marina di Kiev. Le due navi sono transitate sabato nello stretto dei Dardanelli, in Turchia, caricate su una nave da trasporto classe Island, partita da Baltimora per il porto ucraino di Odessa l'8 novembre scorso. L'Ucraina aveva già ottenuto altre due motovedette nel 2019. (Rum)