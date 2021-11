Venezuela: oggi le amministrative, opposizioni divise tornano a sfidare Maduro nelle urne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela si reca al voto oggi per elezioni amministrative apparentemente destinate a confermare il potere delle forze di governo, nonostante il ritorno alle urne delle opposizioni. Il fronte anti governativo, in seguito al cambio di strategia deciso dopo quattro anni di assenza, è arrivato all'appuntamento in modo sfilacciato, rivelando le divisioni esistenti al suo interno tanto sugli obiettivi quanto sul metodo d'azione. Al tempo stesso, se è vero che il risultato numerico del voto – come ipotizzano i sondaggi – non dovrebbe smuovere troppo gli equilibri politici del Paese, le amministrative presentano novità istituzionali che potrebbero lasciare una traccia nel processo di recupero delle istituzioni, e di uscita dalla crisi sociale in atto da anni. Tra le altre cose, diversi analisti pensano infatti che il ritorno delle opposizioni alla politica attiva possa scaldare i motori di un possibile referendum per la revoca di Nicolas Maduro da presidente, che secondo Costituzione si potrebbe tenere l'anno prossimo. (segue) (Vec)