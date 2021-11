Venezuela: oggi le amministrative, opposizioni divise tornano a sfidare Maduro nelle urne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese andrà al voto per decidere il nome dei governatori dei 23 Stati della federazione e dei sindaci dei 335 comuni, con i relativi membri delle assemblee legislative, per un totale di 3.082 incarichi. Le opposizioni avevano disertato ben quattro appuntamenti: le elezioni per l'Assemblea Costituente del 2017, le amministrative del 2017, le presidenziali del 2018 e le parlamentari del 2020. Una strategia che a lungo andare aveva creato malumori per la mancanza di risultati e per i troppi spazi istituzionali "regalati" alle forze di governo. Una "dissidenza" tenuta alta soprattutto dall'ex candidato presidenziale Henrique Capriles, figura ricorrente della scena politica, non privo di un suo seguito. Agganciandosi all'apertura di un nuovo processo di pace guidato dal Regno di Norvegia, il leader oppositore Juan Guaidò ha provato a ricompattare le forze politiche attorno all'idea di tornare al voto, pur mantenendo come fine ultimo della sua azione la convocazione di nuove elezioni presidenziali. (segue) (Vec)