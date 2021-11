Venezuela: oggi le amministrative, opposizioni divise tornano a sfidare Maduro nelle urne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di Guaidò non aveva però sedotto tutte le forze di opposizione, alcune delle quali si sono dette convinte che la partecipazione al voto, con poche possibilità di reale vittoria, finisse per legittimare – questa volta senza le accuse di mancata trasparenza e democraticità nelle regole – il governo Maduro. Molto dura, in questo senso, l'opposizione di Maria Corina Machado, altra figura storica delle opposizioni, che scartando ogni ipotesi di condivisione del gioco democratico con Maduro non ha esitato a chiedere l'intervento esterno, di forza, per mettere fine alla crisi. La decisione del governo di sospendere il processo di pace, garanzia di uno scenario internazionale di soluzione della crisi, ha fatto lievitare le distanze tra le varie componenti delle opposizioni, rendendo più complicata ogni mediazione per decidere i vari candidati alle principali cariche. (segue) (Vec)