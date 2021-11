Venezuela: oggi le amministrative, opposizioni divise tornano a sfidare Maduro nelle urne (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze antigovernative si presentano al voto sotto l'insegna della Mud (Mesa de la unidad democratica), una "porta" che il Consiglio nazionale elettorale (Cne) – con due magistrati su cinque vicini alle opposizioni – ha aperto dopo che la Corte suprema aveva tolto ai principali partiti l'uso del simbolo e del nome per le elezioni. Il poco tempo a disposizione non ha consentito di sanare la lunga storia di "distinguo" tra gli anti-chavisti, arenati nella scelta del metodo più giusto per selezionare i candidati. Risultato, sono a rischio anche distretti e municipi storicamente in mano alle opposizioni. La frammentazione, incentivata dall'alto numero di cariche messe contemporaneamente in gioco, potrebbe finire quindi per rinforzare un po' ovunque il Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), baricentro della coalizione che sostiene il governo. (segue) (Vec)