Venezuela: oggi le amministrative, opposizioni divise tornano a sfidare Maduro nelle urne (5)

- È d'altro canto vero che il consenso dei socialisti è in continuo calo, anche per l'allontanamento di alleati storici come il Partito comunista. In questa contesa diviene interessante il ruolo di Fuerza Vicinal (Fv), un movimento attivo soprattutto nei centri urbani, popolarmente definito come una forza dotata di denaro e interessi, non sempre limpidi. Ma il suo peso politico elettorale ha convinto in più di un'occasione la Mud ad appoggiare proprio i candidati di Fv, pur di non cedere al Psuv il controllo di storici bastioni oppositori, soprattutto nei municipi che compongono la capitale federale. I pronostici parlano comunque di una possibile alta quota di astensionismo, elemento che renderebbe ancora più debole il valore politico dello scrutinio. (segue) (Vec)