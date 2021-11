Covid: assessore Lazio, favorevole a obbligo vaccinale e anticipo terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta del popolo dei "No green pass" che si è svolta ieri al Circo Massimo a Roma, dove circa 4 mila persone si sono radunate senza mascherine e hanno urlato slogan contro quella che definiscono "la dittatura sanitaria", è stata condannata dall'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, che in una nota ha sostenuto le ragioni dell'obbligo vaccinale: "È assurdo che nel pieno della quarta ondata che sta investendo l'Europa a Roma si creino assembramenti di no green pass senza mascherina e distanziamento - ha dichiarato D'Amato -. Non è giusto pagare per questi irresponsabili. Meglio l'obbligo vaccinale". Oggi in una intervista a "Il Corriere della Sera" l'assessore D'Amato è tornato sul tema e pur rilevando che nel Lazio circa 2 mila persone al giorno, che finora non avevano richiesto la somministrazione del vaccino anti Covid, stanno accedendo alla prima dose, ha rimarcato le ragioni dell'obbligo di immunizzazione e sostenuto la necessità di anticipare a a 150 giorni il termine per la terza dose. (segue) (Rer)