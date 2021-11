Covid: assessore Lazio, favorevole a obbligo vaccinale e anticipo terza dose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono grandi novità. Perché in una giornata tipo, in cui si somministrano tra i 20 e i 22 mila vaccini, l'84 per cento è per la terza dose e il 7 per cento per la seconda. Ma, e il sorpasso accade per la prima volta, il restante 9 per cento che vuol dire circa 2 mila persone, fa la prima - ha detto D'Amato nell'intervista -. Ma che si siano convinti o che siano stati forzati, l'importante è che si vaccinino. A questo punto meglio l'obbligo di immunizzarsi che pagare per l'irresponsabilità di alcuni come i no green pass". Contestualmente l'assessore, che sta spingendo perché si anticipi la terza dose del vaccino anti Covid a 150 giorni, ha spiegato: "Spero che la mia proposta venga presa seriamente in considerazione. Anche Franco Locatelli (presidente del Consiglio superiore di sanità, ndr) si è espresso a favore. La Gran Bretagna lo sta già facendo e la Stiko, la commissione speciale tedesca sui vaccini, raccomanda la riduzione a 150 giorni". (Rer)