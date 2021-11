Estonia-Polonia: confronto fra premier Kallas e Morawiecki, focus su crisi migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Oggi, al confine orientale della Polonia, abbiamo a che fare con un nuovo tipo di guerra. Una guerra in cui i migranti sono un'arma, in cui la disinformazione è un'arma, una guerra ibrida. Lo ha detto a Tallinn il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, in conferenza stampa con l'omologa estone Kaja Kallas. "Siamo molto grati alla Polonia per aver difeso i confini esterni dell'Unione europea e della Nato", ha sottolineato a sua volta Kallas. Tallinn è la prima tappa del viaggio iniziato oggi da Morawiecki nei Paesi del Baltico. Il premier polacco ha sottolineato che la situazione di emergenza deriva da diverse crisi legate fra loro "La prima crisi è di natura politica, in cui le persone del Medio Oriente sono usate come scudi umani", ha sottolineato Morawiecki. In secondo luogo, ha aggiunto, abbiamo a che fare anche con una crisi energetica, una crisi del gas. "In terzo luogo, possiamo vedere chiaramente, riportato da agenzie di tutto il mondo, il crescente coinvolgimento militare della Russia in questa parte d'Europa, in particolare intorno all'Ucraina", ha sottolineato. "Possiamo vedere chiaramente che la pressione sul fianco orientale della Nato, al confine orientale dell'Ue, sta crescendo sempre di più. Ecco perché la cooperazione con i nostri alleati è così preziosa, come qui oggi in Estonia, dove non solo abbiamo scambiato opinioni, ma desidero ringraziare calorosamente il primo ministro (Kallas) per l'aiuto offerto sotto forma di guardie di frontiera e ufficiali estoni che sosterranno le nostre guardie nella difesa del confine polacco-bielorusso", ha affermato Morawiecki. (segue) (Vap)